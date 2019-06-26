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Türkiye, 15 Temmuz Darbe Girişimi

OHAL sonrası TSK'den 2049 personel ihraç edildi

OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2049 personelin ihraç edildiği, 176 emekli askerin rütbelerinin ise geri alındığı bildirildi.

Sarp Özer   | 26.06.2019
OHAL sonrası TSK'den 2049 personel ihraç edildi

Ankara

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarıyla bölücü terör örgütüne darbe vurmayı sürdürürken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesini de kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda OHAL'in kaldırılmasından bugüne kadar bakan onayıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinden 2 bin 49 personel ihraç edildi, 176 emekli askerin rütbeleri geri alındı. 

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre TSK, her türlü terör örgütüne yönelik mücadelesine kararlılıkla devam ediyor. Gerek yurt içi gerekse sınır ötesindeki operasyonlarında terör örgütünün inlerine girmeyi sürdüren TSK, FETÖ ile mücadeleyi de aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakanlık emriyle Milli Savunma Bakanlığına bağlı tüm komutanlık, birlik ve karargahda devam eden incelemelerde FETÖ ile bağlantısı olabilecek personel araştırılıyor. Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar çalışmalarda tüm ilgili ve yetkili makamlar tarafından hassasiyetle kullanılıyor.

Önceki uygulama sonuçlarına göre müşterek olarak belirlenen kıstaslar kullanılarak yapılan değerlendirme ve teklifler doğrultusunda bakan onayıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığından bin 122, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 432 ve Hava Kuvvetleri Komutanlığından 495 personel ihraç edildi. Böylelikle OHAL'in kaldırılmasının ardından TSK'den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 2 bin 49 oldu.

Öte yandan söz konusu süre içinde 176 emekli askerin de rütbeleri geri alındı.

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