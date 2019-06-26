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Şehit asker ve korucunun kanı yerde kalmadı

Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, geçen yıl Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirlendi.

Hasan Namlı   | 26.06.2019
Şehit asker ve korucunun kanı yerde kalmadı

Diyarbakır

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hani ilçesi Aşağıturalı mezrasında İl Jandarma Komutanlığınca dün düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen getirilen 2 PKK'lı teröristten birinin 19 Mart 2018'de Hani ilçesinin Topçular kara yolunda 45 E 6753 plakalı araca düzenlenen, Jandarma Uzman Çavuş Sergen Çakmak ve güvenlik korucusu Yaseddin Opçin'in şehit edildiği saldırının faili olduğu belirtildi.

Açıklamada, 13 Ekim 2018'de Bingöl'ün Genç ilçesi Gerçekli köyünde ele geçirilen patlayıcı malzemenin de faili olduğu belirlenen teröriste ait ayrıca 1 Haziran 2017'de de Hani ilçesinin Yukarıturalı Mahallesi'nde çeşitli malzemelerin ele geçirildiği kaydedildi.

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