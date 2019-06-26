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Araklı'daki selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Trabzon Araklı'da meydana gelen sel sonrası kaybolan iki işinin bulunabilmesi için 350 kişilik ekip, çalışmalara 9'uncu günde de devam ediyor.

Meltem Yılmaz   | 26.06.2019
Araklı'daki selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Trabzon

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 2 kişinin bulunması için 350 kişilik ekip, dokuzuncu günde çalışmalarını sürdürüyor.

Çamlıktepe ve Yeşilyurt mahallelerinde, 18 Haziran Salı günü öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran şiddetli yağış sonucu oluşan sel ve heyelanın ardından kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler, güzergah boyunca arama faaliyetlerine devam ediyor.

Arama kurtarma timleri, Çamlıktepe Mahallesi'nden geçen Kara Dere'nin yanı sıra kaya dipleri ve çalılık alanlarda tarama yapıyor.

Afetin 9'uncu gününde, JAK timlerinin yanı sıra Trabzon Erzurum ve Samsun AFAD, Jandarma, Sahil Güvenlik, Rize-Artvin Deniz Polisi, Erzurum Emniyet, UMKE, Türk Kızılay, 112 Acil Servis, Trabzon ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, TİSKİ, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Araklı Belediyesi, DSİ ve Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünden toplam 350 personelin katıldığı çalışmalarda, 61 araç, 1 AFAD konteyner tırı, 1 gemi, 1 lastik bot, 2 helikopter, 85 iş makinesi ile bir de kadavra köpeği yer alıyor.

Sel nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapanan Araklı-Bayburt kara yolunda da iş makineleriyle çalışmalar devam ediyor.




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