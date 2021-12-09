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Dünya, Çevre

AB ve ABD iklim konusunda birlikte çalışmayı sürdürecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, AB ve ABD'nin bir sonraki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP) da yakın iş birliği yapacağını söyledi.

Ata Ufuk Şeker   | 09.12.2021
AB ve ABD iklim konusunda birlikte çalışmayı sürdürecek

Brüksel

Timmermans ve ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, Brüksel’de gerçekleştirilecek AB-ABD Yüksek Seviye İklim Diyaloğu toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Glasgow'da küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede tutmak için bir yol belirlendiğini ifade eden Timmermans, "İş şimdi başlıyor. Halen yapılması gerek çok şey var." diye konuştu.

Kerry'nin COP 26 sonrasında Brüksel'i ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Timmermans, "Bir sonraki COP'un da çok başarılı olması için ABD ve AB'nin yakın iş birliği içinde çalışacağından eminim." ifadesini kullandı.

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry de, "Glasgow'da ulaşılan hedeflerin uygulanmasını planlamak üzere buradayız." dedi.

Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için yapılması gerekenler olduğunu vurgulayan Kerry, belirlenen iklim hedeflerine ulaşmak için AB ve ABD'nin finansman ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda iş birliği yapma fırsatına sahip olduğunu söyledi.

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