Dolar
13.80
Euro
15.58
Altın
1,776.23
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,030.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada'da Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi

Kanada’nın Quebec eyaletinde Müslüman bir ilkokul öğretmeninin işine, başörtüsü taktığı gerekçesiyle son verildi.

Seyit Aydoğan   | 09.12.2021
Kanada'da Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi

Toronto

Kanada'nın en büyük özel televizyon ağı CTV’de yer alan habere göre, Chelsea İlköğretim Okulunda ismi açıklanmayan Müslüman öğretmen, başörtüsü taktığı için önce sınıftan daha sonra da okuldan çıkarıldı.

Batı Quebec Halk Okulları Kurulu’ndan yapılan açıklamada, Müslüman öğretmeninin, kamu çalışanlarının dini semboller takmasını yasaklayan Quebec eyalet yasası nedeniyle sınıftan çıkarıldığı ve görevden alındığı belirtildi.

Batı Quebec Halk Okulları Kurulu Başkanı Wayne Daly, söz konusu yasanın temel insan haklarına karşı olduğunu hükümete bildirdiklerini ancak yasanın gereğini yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kanada’nın Quebec eyaletinde hükümet, 21 Haziran 2019'da yürürlüğe koyduğu Bill-21 sayılı yasa ile kamu sektörü çalışanlarının işteyken başörtüsü, haç, kipa veya türban gibi dini içerikli semboller takmasını yasaklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti
EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken
Danimarka hükümeti Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor
AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı
İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

Benzer haberler

Kanada'da Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi

Kanada'da Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi

Kanada, Pekin Olimpiyatları'na 'diplomatik boykot' uygulayacak

Dünyanın ilk bitki bazlı Kovid-19 aşısı Kanada'da üretildi

Kanada’da şeker hastalarının insülin ihtiyacı için yeni bir yöntem geliştirildi

Kanada’da şeker hastalarının insülin ihtiyacı için yeni bir yöntem geliştirildi
Kanada'da 50 yaş ve üstüne üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak

Kanada'da 50 yaş ve üstüne üçüncü doz Kovid-19 aşısı yapılacak
Kanadalıların yüzde 52'si İngiliz monarşisini terk etmek istiyor

Kanadalıların yüzde 52'si İngiliz monarşisini terk etmek istiyor