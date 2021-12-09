Dolar
13.80
Euro
15.58
Altın
1,776.23
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,030.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Körfez ülkeleriyle sorun yaşayan Lübnan, Arap Birliğini 'uzlaşının adresi' olarak görüyor

Mikati, Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik krizin gölgesinde gerçekleştirdiği Mısır temasları kapsamında Arap Birliği merkezini ziyaret etti.

Halime Afra Aksoy   | 09.12.2021
Körfez ülkeleriyle sorun yaşayan Lübnan, Arap Birliğini 'uzlaşının adresi' olarak görüyor

Beyrut

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Arap Birliğini "Arapların ortak çabalarının birleştirildiği ve uzlaşının sağlandığı adres" olarak gördüklerini söyledi.

Mikati, Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik krizin gölgesinde gerçekleştirdiği Mısır temasları kapsamında başkent Kahire'deki Arap Birliği merkezini ziyaret etti.

Lübnan Başbakanlık Enformasyon Ofisinin açıklamasına göre Mikati, ziyaretin ardından kısa bir değerlendirmede bulundu.

Mikati, Arapları tek bir çatı altında toplamaya çalışması ve Lübnan'a yönelik daimi desteği dolayısıyla Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'a teşekkür etti.

Mikati, Ebu Gayt'ın Lübnan ile diğer Arap ülkelerini yakınlaştırmaya yönelik devam eden çabalarının tümünün farkında olduğunu dile getirdi.

Arap ülkeleri arasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Mikati, Arap Birliğinden Arapların çabalarını birleştirmesini ve aralarında uzlaşı sağlamasını beklediklerini ifade etti.

Mikati, Kahire temasları kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bir araya gelmişti.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamış ve "Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile olan siyasetini yansıtmadığını" bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

Tüm bu tepkiler üzerine Kardahi, 3 Aralık'ta istifa ettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti
EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken
Danimarka hükümeti Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor
AB: Güney Afrika'nın Omicron'la ilgili şeffaflığı ve çalışmaları birçok hayat kurtardı
İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

Benzer haberler

Körfez ülkeleriyle sorun yaşayan Lübnan, Arap Birliğini 'uzlaşının adresi' olarak görüyor

Körfez ülkeleriyle sorun yaşayan Lübnan, Arap Birliğini 'uzlaşının adresi' olarak görüyor

Beyrut'un 120 yıllık kahvaltıcısı geleneği bozmadan hizmet veriyor

IMF, ekonomik krizdeki Lübnan'a yeni mali program oluşturması için destek verecek

Lübnan'da Körfez ülkeleriyle krize neden olan Bakan Kardahi istifa etti

Lübnan'da Körfez ülkeleriyle krize neden olan Bakan Kardahi istifa etti
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ancak Parlamento kararıyla görevde kalacağını söyledi

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, ancak Parlamento kararıyla görevde kalacağını söyledi

Lübnan'da ekonomik krizi ve elektrik kesintilerini protesto eden halk yolları kapattı

Lübnan'da ekonomik krizi ve elektrik kesintilerini protesto eden halk yolları kapattı