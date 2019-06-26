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Dünya, Cemal Kaşıkçı

Türkiye'den uluslararası topluma 'Kaşıkçı' çağrısı

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Arslan, BM Özel Raportörü Callamard'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıkladığı rapordaki tavsiyelerini destekleme çağrısında bulundu.

Bayram Altuğ   | 26.06.2019
Türkiye'den uluslararası topluma 'Kaşıkçı' çağrısı

Cenevre

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sadık Arslan, BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin açıkladığı rapordaki tavsiyelerini destekleme çağrısında bulundu.

Büyükelçi Arslan, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde devam eden BM İnsan Hakları Konseyi'nin 41'inci oturumunda konuştu.

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Callamard'ın geçen hafta açıkladığı ve bugün Konsey'e sunduğu rapordan duyduğu memnuniyeti dile getiren Arslan, Kaşıkçı cinayetine ilişkin uluslararası insan hakları soruşturması yürüten Callamard'a teşekkürlerini iletti.

Arslan, Callamard'ın soruşturmasının "korkunç suçun" faillerinin hesap verebilirliğini sağlama konusunda kendilerine umut verdiğine işaret ederek, Callamard'ın Türkiye'yi ziyaretinde yetkililerin bu ziyaretin verimli olması için büyük çaba harcadığını söyledi.

Türk makamlarının Callamard'a ve ekibine destek verdiğini vurgulayan Arslan, Türkiye'nin Özel Raportör'e cinayete ilişkin tüm bilgileri verdiğini ifade etti.

"Türkiye kadar çaba harcamamıştır"

"Gerçekten hiçbir ülke bu olayın aydınlatılması için Türkiye kadar çaba harcamamıştır." diyen Arslan, şöyle devam etti:

"Callamard'ın adaletin yerini bulmasını ve bu suçun hesap verebilirliğini sağlamayı amaçlayan önerilerini şiddetle destekliyoruz. Kaşıkçı'nın sonsuza kadar huzur içinde yattığından emin olmak için de uluslararası topluluğun tüm üyelerini bu önerileri desteklemeye davet ediyoruz. Bu ona ve matemli ailesine borcumuzdur."

Arslan, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin sorumlu, ilgili aktör ve ortaklarıyla işbirliğini sürdürmeye devam edeceğini de kaydetti.

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