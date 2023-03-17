Dolar
19.00
Euro
20.26
Altın
1,931.19
ETH/USDT
1,713.10
BTC/USDT
25,949.00
BIST 100
5,280.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Türkiye'de bu yıl 23 akıllı ürünün çıkarılması hedefleniyor

Türkiye'de bu yıl, nesnelerin interneti, yapay zeka, bulut bilişim gibi yıkıcı teknoloji alanlarından en az birinde, dünya lideri pazar payına ve marka değerine sahip en az 23 akıllı ürünün çıkarılması planlanıyor.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Türkiye'de bu yıl 23 akıllı ürünün çıkarılması hedefleniyor

Ankara

AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Faaliyet Raporu'ndan yaptığı derlemeye göre, 2023'te imalat sanayisinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki oranının 5 yıllık ortalamasının yüzde 21'e ulaşması bekleniyor.

Sanayinin yenilikçiliğini ve gelişmişliğini ölçmek için kullanılan bir gösterge olan sanayide çalışan işçi başına sanayinin ürettiği katma değerin 2023'te yüzde 25 artışla 35 bin dolara yükseltilmesi planlanıyor.

İmalat sanayi ihracatının bu yıl yüzde 34 artışla 210 milyar dolara çıkarılması öngörülüyor.

Dijital dönüşüm için gereken yazılım geliştirme yetenek kapasitesinin Türkiye'de bu yıl 500 bin kişiyi geçmesi planlanıyor.

Geleneksel ürün ve hizmetler, sensörler, nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik, bulut bilişim gibi yıkıcı teknolojilerin yaygınlaşmasıyla yerini akıllı ürün ve hizmetlere bırakırken Türkiye'nin bu dönüşümde yıkıcı teknoloji alanlarından en az birinde, dünya lideri pazar payına veya marka değerine sahip en az 23 akıllı ürün çıkarması öngörülüyor.

Girişim seviyesinden 1 milyar dolar ve üzeri değerlemeye ulaşan şirketler uluslararası alanda "unicorn" olarak adlandırılırken dünya genelinde bu büyüklüğü aşan özel sermayeli girişimlerin yüzde 40'ı Çin ve yüzde 40'ı ABD merkezli olduğu görüldü. 300'e yakın şirketin bu ülkelerde bulunduğu tespit edildi.

1 milyar dolar değerlemesini aşan Türk teknoloji girişimi sayısının 2023'te en az 10 olması hedefleniyor. Haziran 2022 itibarıyla Türkiye teknoloji girişimciliği ekosisteminde 6 Turcorn bulunuyor.

Bu yıl, sanayi ve teknoloji konularında sanayici, tedarikçi, girişimci, araştırma altyapıları ve üniversitelere "paydaş odaklı" bir yaklaşımla tek noktadan destek ve hizmet sunmak için ilk muhatabı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olacak şekilde yeni mekanizma ve yapılar kurgulanması, süreçlerin revize edilerek verimliliğin artırılması amaçlanıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YSK'nin seyyar sandık kararı Resmi Gazete'de
Görme engelliler, özel şablonla oy kullanma imkanı verilmesinden memnun
Deprem bölgesinde 154 noktada zemin etüt çalışması yapıldı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Zekat, toplumda muhtaçların ihtiyaçlarını gideren en önemli müessese
Kırgız öğrencilerin gönderdiği oyuncaklar Kahramanmaraşlı depremzede çocuklara ulaştı

Benzer haberler

Türkiye'de bu yıl 23 akıllı ürünün çıkarılması hedefleniyor

Türkiye'de bu yıl 23 akıllı ürünün çıkarılması hedefleniyor

OSB'ler depremzedeler için seferberlik başlattı

Uygunsuz sanayi ürünlerine 47,4 milyon lira ceza kesildi

Deprem bölgesindeki kalkınma ajanslarının destek süreçlerine OHAL düzenlemesi

Deprem bölgesindeki kalkınma ajanslarının destek süreçlerine OHAL düzenlemesi
Deprem bölgesinde sosyal girişimcilik seferberliği

Deprem bölgesinde sosyal girişimcilik seferberliği
OHAL kapsamında deprem bölgesinde sanayicilerin afet zararlarının giderilmesi için tedbirler getirildi

OHAL kapsamında deprem bölgesinde sanayicilerin afet zararlarının giderilmesi için tedbirler getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet