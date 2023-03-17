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Teknoloji

TikTok CEO'su, uygulamanın satışının ABD'nin endişelerini gidermeyeceğini savundu

Çinli sosyal medya platformu TikTok'un CEO'su Shou Zi Chew, uygulamanın ana şirketi ByteDance'ı TikTok'u satmaya zorlamanın ABD ve diğer ülkelerin ulusal güvenlik endişelerini gidermeyeceğini iddia etti.

Mehmet Alaca  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
TikTok CEO'su, uygulamanın satışının ABD'nin endişelerini gidermeyeceğini savundu

Ankara

The Wall Street Journal'a konuşan Chew'in yorumları, İngiltere ve Yeni Zelanda'nın güvenlik endişeleri nedeniyle kamuya ait telefon ve diğer elektronik cihazlarda TikTok kullanımının yasaklama kararına denk geldi.

Chew, Joe Biden yönetiminin, ByteDance'in, uygulamanın ABD sürümündeki hissesini satmaması halinde TikTok'u ABD'de yasaklayacağı yönündeki tartışmalara dair böyle bir yolla çözüm sağlamayacağına işaret etti.

Endişelere dair çözüm odaklı olduklarına değinen Chew, TikTok'un ana şirketi ByteDance'ı uygulamayı satmaya zorlamanın ABD ve diğer ülkelerin ulusal güvenlik endişelerini gidermeyeceğini savundu.

Ancak Chew, ByteDance'in kurucularının hisselerin satışa açık olup olmadığını söylemeyi reddetti.

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle gündemde

TikTok, güvenlik ve mahremiyet kaygıları nedeniyle Çin yanlısı görüşlerin yayılmasında kullanılabileceği ve kullanıcı bilgilerine erişilebileceği endişesiyle ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalıyor.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu, 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

AB kurumlarından Avrupa Parlamentosu da AB Komisyonu ve Konseyinin ardından çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklamıştı.

Norveç'te Adalet Bakanı Emilie Enger Mehl, devletin tahsis ettiği telefona TikTok uygulaması yüklediğini bildirmemesi nedeniyle özür dilemek zorunda kalmıştı.

Danimarka Savunma Bakanlığı, siber güvenlik tedbirleri kapsamında çalışanlarının resmi hizmette kullanılan cihazlarda Çinli sosyal medya platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirmişti.

TikTok yasağı genişliyor

ABD'de de Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı dahil birçok devlet kurumu, Kongre'de Aralık 2022'de yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi de 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

Son olarak İngiltere ve Yeni Zelanda da yasak kararları aldı.

İngiltere'de güvenlik endişeleri nedeniyle bakanlar ve devlet memurlarının kullandığı telefon ve diğer elektronik cihazlarda, Çinli sosyal medya platformu TikTok'a yasak getirildi.

Yeni Zelanda'da ise milletvekilleri ve parlamentodaki diğer çalışanlarına güvenlik endişeleri nedeniyle kamuya ait telefonlarda, TikTok uygulamasının kullanılmasına yasak getirecek.

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