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Teknoloji

Microsoft, Office programlarında yapay zeka kullanacak

ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft, Word, Excel ve Outlook da dahil olmak üzere Office programlarına yapay zeka ekleyeceğini duyurdu.

Saadet Firdevs Aparı  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Microsoft, Office programlarında yapay zeka kullanacak

Ankara

Şirketten yapılan açıklamada, "Copilot" adlı yeni özelliğin, uzun e-postaları özetleme, Word'de taslak hikayeler hazırlama ve PowerPoint'te slaytları canlandırma gibi eylemlere olanak sağlayacağı bildirildi.

Şirketin, uygulamalarına son dönemde popüler olan yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye benzeyen "Business Chat" adlı sohbet işlevini de ekleyeceği belirtilen açıklamada, Copilot'un, kullanıcı verilerini temel alarak belirli bir projeyle ilgili e-postayı iş arkadaşlarına özetlemek gibi eylemler gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Microsoft 365 Genel Müdürü Colette Stallbaumer, yeni özelliklerin şu anda yalnızca 20 kurumsal müşteriye sunulduğunu, ilerleyen aylarda daha fazla müşteriye sunulacağını kaydetti.

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