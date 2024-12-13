Türkiye Uzay Ajansı 6 yaşında
Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 6 yıl boyunca gökyüzünün aşıldığını, geleceğin inşa edildiğini ve Türkiye'nin uzay serüveninin dünya sahnesine taşındığını bildirdi.
Ankara
Ajansın kuruluşunun 6. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:
"6 yıl boyunca gökyüzünü aştık, geleceği inşa ettik. Bugün, TUA olarak 6. yılımızı gururla kutluyoruz. Bu süre zarfında astronotlarımız gökyüzüyle buluştu. Bilim ve teknolojide yeni ufuklara yelken açtık. Gençlerimizi uzay hayaliyle buluşturduk. Türkiye'nin uzay serüvenini dünya sahnesine taşıdık.
Hedefimiz, ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri yapmak. Bunu başarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.