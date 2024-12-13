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Teknoloji

Türkiye Uzay Ajansı 6 yaşında

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 6 yıl boyunca gökyüzünün aşıldığını, geleceğin inşa edildiğini ve Türkiye'nin uzay serüveninin dünya sahnesine taşındığını bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Türkiye Uzay Ajansı 6 yaşında

Ankara

Ajansın kuruluşunun 6. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"6 yıl boyunca gökyüzünü aştık, geleceği inşa ettik. Bugün, TUA olarak 6. yılımızı gururla kutluyoruz. Bu süre zarfında astronotlarımız gökyüzüyle buluştu. Bilim ve teknolojide yeni ufuklara yelken açtık. Gençlerimizi uzay hayaliyle buluşturduk. Türkiye'nin uzay serüvenini dünya sahnesine taşıdık.

Hedefimiz, ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri yapmak. Bunu başarmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

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