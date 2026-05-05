İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsfahani, ülkede bu yıl elektrik kesintilerinin daha fazla olabileceğini söyledi İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, savaşta enerji altyapısının zarar görmesi nedeniyle bu yıl elektrik kesintilerinin daha çok yaşanabileceğini belirterek, halkın tasarruf tedbirlerini arttırması gerektiğini belirtti.

İran devlet televizyonuna konuşan İsfahani, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Geçen yıllarda üretimdeki yetersizlik nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerine işaret eden İsfahani, "Enerji üretim altyapısının bir kısmı savaşta zarar görmüş durumda. Bu nedenle bu yılın daha zor geçeceği söylenebilir." dedi.

Savaşta hasar gören enerji altyapısının toparlanması için büyük miktarda yatırım gerektiğine işaret eden İranlı yetkili, "Eğer pasif kalırsak, bu yıl daha fazla saat elektrik kesintisi yaşanmasını beklemek gerekir ve sanayi alanında daha fazla oranda duraklama olur." şeklinde konuştu.

Petrol Bakanı, Enerji Bakanı, Planlama Teşkilatı Başkanı, Merkez Bankası Başkanı ve Ekonomi Bakanı ile birlikte bazı planlamalar yaptıklarını dile getiren İsfahani, şunları kaydetti:

"Bir çalışma grubu oluşturduk ve bu planlamanın sosyal nitelikte olmasına dikkat ettik. Yani halkla iletişim kurularak enerji yetersizliği ve ortaya çıkan zararların açıklanması, aynı zamanda çıkış yollarının da halka sunulması hedeflendi. Halkın işbirliğiyle ortak bir karara varmaya çalışıyoruz. Enerji konusunda kimseyi sürpriz bir durumla karşı karşıya bırakmamaya ve beklenmedik adımlar atmaktan kaçınmaya çalışıyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsfahani, elektrik kesintilerinin en aza indirilebilmesi için halkın tasarruf tedbirlerine daha fazla önem vermesi gerektiğini kaydetti.

İran'da yaz aylarında sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebi yükseliyor. Böylesi günlerde ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanırken yetkililer, halkı elektrik tasarrufu konusunda uyarıyor.