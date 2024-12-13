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Teknoloji

Çip üreticisi Broadcom'un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

ABD merkezli yarı iletken üreticisi Broadcom'un piyasa değeri, hisselerindeki yükselişin etkisiyle ilk kez 1 trilyon doların üzerine çıktı.

Dilara Zengin Okay  | 13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
Çip üreticisi Broadcom'un piyasa değeri ilk kez 1 trilyon doları aştı

Washington

Broadcom'un hisse fiyatı, yüzde 20'nin üzerinde değer kazanarak 221 dolara kadar tırmandı.

Hisselerindeki yükselişle Broadcom'un piyasa değeri 1,03 trilyon dolara ulaştı.

Böylece Broadcom, dünyanın en değerli şirketleri arasında 10'uncu sıraya yükseldi.

Broadcom'un hisselerindeki yükseliş, şirketin beklentileri aşan ve yapay zeka gelirindeki artışın güçlü olduğunu gösteren 4. çeyrek finansal sonuçlarının ardından geldi.

Yapay zeka geliri 12,2 milyar dolara ulaştı

Şirketin dün piyasaların kapanmasının ardından açıklanan bilançosuna göre, Broadcom'un geliri, bu yılın son çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 51 artarak 14,05 milyar dolara yükseldi.

Çip üreticisinin net karı da aynı dönemde yüzde 23 artışla 4,32 milyar dolara çıktı.

Broadcom'un geçen yılın 4. çeyreğinde 83 sent olan hisse başına karı da bu dönemde 90 sente yükseldi.

Şirket, yapay zeka gelirlerinin ise bu yıl yüzde 220 artışla 12,2 milyar dolara yükseldiğini açıkladı.

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