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Teknoloji, TeknOn ile teknolojide bu hafta

TeknOn ile teknolojide bu hafta (06 Aralık-12 Aralık 2024)

VESTEL’in katkılarıyla hazırlanan Türkiye ve dünyada teknoloji alanında öne çıkan 10 gelişme.

13.12.2024 - Güncelleme : 13.12.2024
TeknOn ile teknolojide bu hafta (06 Aralık-12 Aralık 2024)

Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
Yargıtaydan Sakarya'daki havai fişek fabrikası patlaması davası kararlarına onama ve bozma
ABB Meclis toplantısında suya yüzde 30,2 zam kararı alındı
Fidan, "Su, Bağlantısallık ve Enerji-Ekonomi, Finans ve Teknoloji" panellerinde bakanları ağırladı
Osmaniye'de yapılan 20 köy evinin anahtarı depremzedelere teslim edildi

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