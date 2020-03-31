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Bilim Teknoloji

TÜBİTAK, Kovid-19'a yönelik sanal konferans düzenleyecek

TÜBİTAK, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, ilaç ve aşı geliştirme, acil tedavi yöntemleri konularında farkındalık oluşturulması amacıyla 2 Nisan'da sanal konferans düzenleyecek.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 31.03.2020
TÜBİTAK, Kovid-19'a yönelik sanal konferans düzenleyecek

Ankara

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezine bağlı Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsünün koordinasyonunda, aşı ve ilaç geliştirme projelerini desteklemek için ''COVİD-19 alt platformu'' oluşturulmuştu.

Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, söz konusu platformun koordinasyonunda, bilimsel bir bakış açısıyla özellikle ilaçların yeni hedeflere konumlandırılması, ilaç geliştirme, acil tedavi yöntemleri ve aşı geliştirme konularında farkındalık oluşturulması amacıyla 2 Nisan'da gerçekleştirilecek konferans, saat 10.00'da başlayacak.

Konferansta, Bahçeşehir, Ankara, Medipol, Bilkent, İstanbul, Ankara, Dokuz Eylül, Boğaziçi, ODTÜ, Selçuk, Ege ve Acıbadem üniversitelerinden alanda yoğun olarak çalışan akademisyenler bir araya gelecek. 3 oturum halinde yapılacak konferansta her oturumun sonunda soru cevap kısmı olacak.

Konferans, TÜBİTAK'ın Twitter, Facebook ve YouTube hesaplarından çevrim içi takip edilebilecek.

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