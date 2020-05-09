Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 500'ü aştı
Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 57 bin 500'ü geçti.
Abuja
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Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamada, kıtada son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 719 artarak 57 bin 746'ya yükseldiği bildirildi.
Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 77 artarak 2 bin 151'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 19 bin 351 olduğu kaydedildi.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 503, Cezayir'de 494, Fas'ta 186, Güney Afrika'da 178, Nijerya'da 117, Kamerun'da 108'e yükseldi.
Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.