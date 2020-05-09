Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 500'ü aştı

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 57 bin 500'ü geçti.

Adam Abu-bashal   | 09.05.2020
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 500'ü aştı

Abuja


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamada, kıtada son 24 saatte vaka sayısının 3 bin 719 artarak 57 bin 746'ya yükseldiği bildirildi.

Kıtada Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 77 artarak 2 bin 151'e ulaştığı belirtilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 19 bin 351 olduğu kaydedildi.

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 503, Cezayir'de 494, Fas'ta 186, Güney Afrika'da 178, Nijerya'da 117, Kamerun'da 108'e yükseldi.

Vaka sayısının en yüksek olduğu ülkeler Güney Afrika, Mısır, Fas, Cezayir, Gana, Nijerya ve Kamerun oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi
Almanya'da Kovid-19 tedirleri protesto edildi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı
DSÖ spor etkinliği düzenlerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı
Çin'den, Kuzey Kore'ye Kovid-19 ile mücadelede destek mesajı

Benzer haberler

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 500'ü aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 500'ü aştı

Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı

DSÖ spor etkinliği düzenlerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

DSÖ spor etkinliği düzenlerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 395'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 395'e yükseldi
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasında su ve ekmek dağıtım hizmeti aksamadan sürüyor