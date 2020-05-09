Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Irak Başbakanı Kazımi: Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Türkiye ile tüm alanlardaki ikili ilişkileri geliştirmek istediklerini bildirdi.

Haydar Karaalp   | 09.05.2020
Irak Başbakanı Kazımi: Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Bağdat

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ı hükümet sarayında kabul etti.

"Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz." diyen Kazımi, Türkiye ile ekonomi ve terörle mücadele alanındaki iş birliğinin önemine de vurgu yaptı.

Büyükelçi Yıldız da güvenoyu alması nedeniyle Kazımi'yi tebrik etti.

Irak'ta, Mustafa el-Kazımi'nin 22 kişilik kabinesi, 3 gün önce 15 bakanın güvenoyu almasıyla meclisten geçmişti.

'Irak teröre yataklık yapmayacak ve hiçbir ülkeye saldırı noktası olmayacak'

Açıklamaya göre, Irak Başbakanı, hükümet sarayında ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Mathew Tueller ve İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrc Mescidi'yi ayrı ayrı kabul etti.

Tueller ile görüşmesinde Kazımi, ABD ile güvenlik, ekonomik, terörle mücadele ve bölgenin istikrarı konsunda dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kazımi, "Irak'ın, yabancı güçlerin çıkarlarının gerçekleştiği alan olmasını kabul etmeyiz." dedi.

ABD Büyükelçisi Tueller de Bağdat yönetimini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda desteklemeye hazır olduklarını bildirdi.

Kazımi, İran'ın Bağdat Büyükelçisi Mescidi ile görüşmesinde de İran ve tüm komşu ülkelerle ilişkileri geliştireceklerini belirterek, "Irak, teröre yataklık yapmayacak ve hiçbir ülkeye saldırı noktası olmayacak." ifadesini kullandı.

Mescidi de Irak ile tüm alanlardaki ilişkilerini güçlendirmek istediklerini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'den Kazakistan'a tıbbi yardım
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 310'a yükseldi
Almanya'da Kovid-19 tedirleri protesto edildi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 89 bin 480'e ulaştı
DSÖ spor etkinliği düzenlerken dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Benzer haberler

Irak Başbakanı Kazımi: Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz

Irak Başbakanı Kazımi: Türkiye ile tüm alanlardaki ilişkileri geliştirmek istiyoruz