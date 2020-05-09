Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Bakan Kasapoğlu karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı dönüşü Gaziantep'te bakanlığa bağlı yurtta karantinada bulunan milli futbolcu Zeki Çelik ile telefonda görüştü.

Halil İbrahim Avşar   | 09.05.2020
Bakan Kasapoğlu karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Fransa'da liglerin iptal edilmesiyle ramazan ayını geçirmek için Türkiye’ye gelen Zeki Çelik'in, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ümmü Gülsüm Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor. 

1 Mayıs'tan bu yana yurtta karantinada olan Lille forması giyen Zeki Çelik'i telefonla arayan Bakan Kasapoğlu, milli futbolcudan karantina süreci ve sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Kasapoğlu, milli futbolcuya yurtta herhangi bir ihtiyacı ya da sıkıntısı olup olmadığını sordu.

Memnuniyetini dile getiren Zeki, sağlanan imkanlardan dolayı Bakan Kasapoğlu'na ve yurt görevlilerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti
Endonezya’da Kovid-19 vakası sayısında 'en yüksek günlük artış' kaydedildi
Sağlık Bakanlığı ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü

Bakan Kasapoğlu karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

Bu ramazanda camilerde itikafa girilemeyecek

Bu ramazanda camilerde itikafa girilemeyecek

Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçirecekler

Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçirecekler

Berberler ve kuaförler açılışa hazırlanıyor

Berberler ve kuaförler açılışa hazırlanıyor