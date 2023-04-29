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Teknoloji

Togg'dan teslimatlar ve servislerle ilgili yeni paylaşım

Togg'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Togg Teknoloji Kampüsü'nden yapılan sevkiyatların sürdüğü ve planlar doğrultusunda yılın başından itibaren servislerin hizmete alınmaya devam ettiği bildirildi.

Abdulselam Durdak  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Togg'dan teslimatlar ve servislerle ilgili yeni paylaşım

İstanbul

Togg'un resmi Twitter hesabından, Togg T10X'lerin teslimat sürecine ve servislerin hizmete alınmasına ilişkin paylaşımlar yapıldı.

Servislerin hizmete alınmasına ilişkin yapılan ilk paylaşımda, "Planlarımız doğrultusunda yılın başından itibaren servislerimizi hizmete almaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla; 7 bölge, 23 şehir, 33 sabit, 8 mobil noktada kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız." ifadelerine yer verildi.

Teslimat sürecine yönelik görüntülerin yer aldığı ikinci paylaşımda ise "Togg Teknoloji Kampüsümüzden sevkiyatlarımız devam ediyor. Gemlik rengi akıllı cihazlarımız Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir'e, Oltu ise Kocaeli'ye doğru yola çıktı." ifadeleri kullanıldı.

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