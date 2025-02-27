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Teknoloji, TeknOn ile teknolojide bu hafta

TeknOn ile teknolojide bu hafta (21 Şubat-27 Şubat 2025)

VESTEL’in katkılarıyla hazırlanan Türkiye ve dünyada teknoloji alanında öne çıkan 10 gelişme.

27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
TeknOn ile teknolojide bu hafta (21 Şubat-27 Şubat 2025)

AK Parti Genel Başkanvekili Ala: Terör örgütü kendisini feshederse Türkiye prangalarından kurtulmuş olacak
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