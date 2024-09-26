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Teknoloji, TeknOn ile teknolojide bu hafta

TeknOn ile teknolojide bu hafta (20 Eylül-26 Eylül 2024)

VESTEL’in katkılarıyla hazırlanan Türkiye ve dünyada teknoloji alanında öne çıkan 10 gelişme.

26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
TeknOn ile teknolojide bu hafta (20 Eylül-26 Eylül 2024)

Bursa'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilotlardan Ünal Aster İstanbul'da defnedildi
Türkiye 60 milyon turist hedefine adım adım ilerliyor
Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği Kitabı"nı değerlendirdi
Türkiye'nin hava kalitesi karnesi "Kara Rapor 2024" yayınlandı

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