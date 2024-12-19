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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti. -VTR-
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Teknoloji, TeknOn ile teknolojide bu hafta

TeknOn ile teknolojide bu hafta (13 Aralık-19 Aralık 2024)

VESTEL’in katkılarıyla hazırlanan Türkiye ve dünyada teknoloji alanında öne çıkan 10 gelişme.

19.12.2024 - Güncelleme : 19.12.2024
TeknOn ile teknolojide bu hafta (13 Aralık-19 Aralık 2024)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Önümüzdeki aylarda kamuya engelli memur yerleştirmesi yapacağız
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