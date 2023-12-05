Take Off Girişim Zirvesi başladı
T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı.
İstanbul
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gürbüz, Take Off Girişim Zirvesi'ne çok sayıda startupın katıldığını belirterek, "Birbirlerinin hikayelerinden ilham alacaklar ve belki de yeni takım oluştururken burada yeni takım arkadaşları bulabilecekler. Böylelikle girişimcilerin çok uzun vadede katedecekleri yolları çok kısa zamanda katetmelerini sağlamaya çalışıyoruz." dedi.
T3 Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ana yürütücülüğünde düzenlenen Take Off Girişim Zirvesi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde başladı.
Bu yıl Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu zirvenin açılışı, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Gürbüz'ün konuşmasıyla yapıldı.
Gürbüz, AA muhabirine, Take Off'un bu sene 6'ncısını düzenlediklerini söyledi. İlk Take Off'u 2018 yılında TEKNOFEST kapsamında düzenlediklerini belirten Gürbüz, "O zaman da amacımız girişimciler için kendilerini sahnede gösterebilecekleri, yatırımcılarla buluşabilecekleri veya kurumsal firmalarla işbirliği yapabilecekleri bir ortam oluşturmaktı." ifadesini kullandı.
Zirveyi her sene farklı bir formata çevirmeye çalıştıklarını dile getiren Gürbüz, "Bir önceki seneden öğrendiklerimizle bir sonraki etkinliği daha iyi bir hale getirmeye çalıştık. Bu yıl da TEKNOFEST'ten ayrı bir organizasyon olarak Take Off'u aralık ayında 2 gün sürecek bir etkinlik olarak düzenledik." diye konuştu.
Bu yılki Take Off'a 200'den fazla girişimin katılacağını belirten Gürbüz, "Bunlardan 80 kadarını İzmir ve Ankara TEKNOFEST etkinliklerinin ön elemelerinden buraya çağırdık. Bunun haricinde sadece yerli girişimler değil dünyadan da girişimleri davet ettik. O girişimler de bugün buradalar. Hem dünyadan hem Türkiye'den misafirlerimizle girişimciliğin önünü açmaya, girişimcilerin de ülkemizin ilerlemesine katkı sağlamasına çalışıyoruz." dedi.
Gürbüz, etkinlik boyunca girişimcilerin 40'tan fazla yatırımcıyla buluşacaklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:
"Yatırımcılar girişimcilerimizin hayallerine ortak olacaklar. Onun haricinde burada kurumsal firmalarımız var. Bu firmalar Türkiye'nin önde gelen büyük firmaları. Global ölçekte firmalar da burada. Girişimciler onlarla yaptıkları işi daha ileriye götürmek için veya müşteri olabilmek için görüşmeler yapabilecekler. En önemlisi de burada çok fazla startup var. Onlar tanışabilecekler. Birbirlerinin hikayelerinden ilham alacaklar ve belki de yeni takım oluştururken burada yeni takım arkadaşları bulabilecekler. Böylelikle girişimcilerin çok uzun vadede katedecekleri yolları çok kısa zamanda katetmelerini sağlamaya çalışıyoruz."
Zirve, yarın yapılacak ödül töreninin ardından sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.