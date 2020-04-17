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Bilim Teknoloji

Soyuz MS-15 kapsülü dünyaya döndü

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ), 6 aydır görev yapan Soyuz MS-15 kapsülü dünyaya döndü.

Aliia Raimbekova   | 17.04.2020
Soyuz MS-15 kapsülü dünyaya döndü

Astana

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ), 6 aydır görev yapan Soyuz MS-15 kapsülünün iniş anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı verildi.

Kozmonot Oleg Skripoçka ile Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Jessica Meir ve Andrew Morgan'ı taşıyan kapsül, yerel saatle 11.16'da Kazakistan'ın Jezkazgan şehri yakınlarına indi.

Ekip üyelerini kapsülden çıkartan ve sağlık kontrolü yapan arama ve kurtarma ekiplerinin, maske taktığı ve sosyal mesafeyi korudukları gözlendi.

ROSCOSMOS'tan yapılan açıklamada, ekip üyelerinin sağlığının iyi olduğu belirtildi.

UUİ'de, Rus kozmonotlar Anatoliy İvanişin ve İvan Vagner ile NASA astronotu Christopher Cassidy bulunuyor.

NASA, ROSCOSMOS, Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak işlettiği UUİ'de uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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