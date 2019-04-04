Progress MS 11 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı
Progress MS 11 kargo kapsülü, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilmek üzere Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.
Astana
Rusya Federal Uzay Ajansından (ROSCOSMOS) yapılan açıklamada, kapsülün Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 17.00’de başarıyla fırlatıldığı ve 3,5 saat sonra UUİ’ye ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Kapsül, UUİ'ye 2,5 ton ağırlıktaki yakıt, gıda malzemeleri, su ve diğer kargoları götürüyor.
UUİ'de Rus kozmonotlar Aleksey Ovçinin, Oleg Konenko'nun yanı sıra ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) astronotları Nick Hague, Christina Koch, Anne McClain ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu David Saint-Jacques bulunuyor.
NASA, ROSCOSMOS, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.