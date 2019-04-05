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Bilim Teknoloji

Samsung, Galaxy S10 5 modelini piyasaya sürdü

Samsung şirketi, akıllı telefon pazarına hareket getirmesi ümidiyle son mobil şebekesi için yeni tasarlanan Galaxy S10 5G modelini piyasa sürdü.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 05.04.2019
Samsung, Galaxy S10 5 modelini piyasaya sürdü

Ankara

Samsung şirketi, akıllı telefon pazarına hareket getirmesi ümidiyle son mobil şebekesi için yeni tasarlanan Galaxy S10 5G modelini piyasa sürdü.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de Galaxy S10 5G'nin 256 gigabaytlık modeli 1,39 milyon wondan (6 bin 870 TL) satışa çıkarıldı.

Yeni telefonun 512 gigabaytlık versiyonu da iç pazarda 1,55 milyon wona (yaklaşık 8 bin TL) satılacak.

Güney Kore'de mobil hizmeti veren SK Telecom Co, KT Corp. ve LG Uplus Corp. şirketleri, Samsung'un akıllı telefonu için resmi kayıtlara başladı.

Şirketlerin 5G'yi seçilmiş bir grup müşteri için çalıştırmasıyla Güney Kore, dünyada ticari 5G hizmetini görücüye çıkaran ilk ülke oldu.

Hem 4G hem de 5G'yi destekleyen yeni akıllı telefonların kullanıcıları, daha yüksek abonelik ücreti ödeyecek.

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