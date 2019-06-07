Uluslararası Uzay İstasyonu turizme açılıyor
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu 2020'nin başında turizme açacağını duyurdu.
New York
NASA'dan yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 2020'nin başından itibaren "30 güne kadar özel astronot misyonlarına" açılacağı kaydedildi.
Yılda en fazla iki özel seyahat yapılabileceğine işaret edilen açıklamada, her bir yolculuğun kişilere yaklaşık 60 milyon dolara mal olacağı vurgulandı.
NASA, Roscosmos, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği Uluslararası Uzay İstasyonu'nda uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.
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