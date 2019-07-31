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Bilim Teknoloji

Progress MS 12 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

Progress MS 12 kargo kapsülü, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Aliia Raimbekova   | 31.07.2019
Progress MS 12 kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

Nur Sultan

Progress MS 12 kargo kapsülü, TSİ 15.10'da Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Kapsülün fırlatılma anı, Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) sitesinden canlı olarak yayınlandı.

Yakıt, gıda malzemeleri ve diğer kargoları götüren kapsülün, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) TSİ 18.35'te ulaşması bekleniyor.

NASA, ROSCOSMOS, ESA, CSA ve Japon Uzay Araştırma Ajansı JAXA'nın ortak işlettiği UUİ'de, uzay araştırmaları ve temel bilim deneyleri yürütülüyor.

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