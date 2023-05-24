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Teknoloji

Rusya’nın Progress MS-23 ikmal aracı uzaya gönderildi

Rusya, Progress MS-23 uzay aracını Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlattı.

Meiramgul Kussainova  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Rusya’nın Progress MS-23 ikmal aracı uzaya gönderildi

Astana

Fırlatma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (Roscosmos) internet sitesinden canlı yayınlandı.

Progress MS-23 uzay ikmal aracı, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden TSİ ile 15.55’te başarıyla fırlatıldı.

Toplam 2,5 ton yük taşıyan aracın yaklaşık 2 saat sonra Rusya’nın ISS'deki Poisk modülüne kenetlenmesi bekleniyor.

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