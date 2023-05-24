Rusya’nın Progress MS-23 ikmal aracı uzaya gönderildi
Rusya, Progress MS-23 uzay aracını Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlattı.
Astana
Fırlatma anı, Rusya Federal Uzay Ajansının (Roscosmos) internet sitesinden canlı yayınlandı.
Progress MS-23 uzay ikmal aracı, Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden TSİ ile 15.55’te başarıyla fırlatıldı.
Toplam 2,5 ton yük taşıyan aracın yaklaşık 2 saat sonra Rusya’nın ISS'deki Poisk modülüne kenetlenmesi bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.