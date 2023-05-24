Dolar
19.90
Euro
21.42
Altın
1,963.90
ETH/USDT
1,791.70
BTC/USDT
26,275.00
BIST 100
4,424.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Bakan Varank, Togg'u Bursa'da oto galericilerine götürdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa'da Oto Galericiler Sitesi'nde Togg'un direksiyonuna geçen galericilerden performans ve tasarıma ilişkin yorumlarını dinledi.

Sinan Balcıkoca, Fatih Çapkın  | 24.05.2023 - Güncelleme : 24.05.2023
Bakan Varank, Togg'u Bursa'da oto galericilerine götürdü

Bursa

Varank, beraberindekilerle Anadolu ve Kapadokya renklerindeki Togg'larla geldiği Eski Otokoop Sitesi'ni ziyaretinde kemençe ve horon ekibince karşılandı. Bakan Varank, kemençe ekibinin Togg'a binme isteğini geri çevirmeyerek araçla tur attırdı.

Oto galerici esnafı, Togg T10X'leri inceledi. Togg ile galericiler sitesinde tur atan esnaf, fiyat, performans, hız, tasarım ve renklerine ilişkin yorumlarını Bakan Varank'a iletti.

Togg'u kullandıktan sonra çok beğendiğini aktaran bir esnaf, "Yer uçağı olmuş. 32 yıldır otomobil satıyorum, hiç böyle araba görmedim." diyerek, araçla ilgili memnuniyetini dile getirdi.

Başka bir esnaf da çok başarılı bulduğu aracın, keyifle ve rahatlıkla kontrol edilebildiğini anlatarak, "Bakış açısı güzel, yukarıdan bile yola hakimsin. Kamera görüşleri güzel, konforlu, sarsmayan bir yolculuğu var." yorumunu yaptı.

Vatandaşların Togg'u çok beğendiğini vurgulayan Varank, "Arabadan anlayan, arabanın profesörü olan herkes içine bindiğinde bunu beğeniyor. Diyor ki 'Allah razı olsun. Devletimiz, bizim mühendislerimiz böyle bir şey yaptığı için biz çok teşekkür ediyoruz. Bunun kıymetini biz biliriz' diyorlar. Bizim aslında bütün derdimiz Türkiye'yi katma değerli üretimle muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, sürdürülebilir bir kalkınma hamlesine devam edebilmek. Bu manada Türkiye'nin Otomobili Projesi de Türkiye'de katma değer oluşturan, insanların evine ekmek götürmesini sağlayan, tedarik zinciriyle satış ve daha sonraki hizmetleriyle aslında büyük bir ekonomik değer oluşturan bir proje." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cerablus’ta geri dönüş projesi temel atma töreni düzenlendi
Ahlat’ta tanıtılan Togg’a vatandaşlar ilgi gösterdi
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı ilk turu geçti
Cumhurbaşkanı Seçimi'nde yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 835 bin oldu
Külotlu çorapla işlenen cinayette şarkıcı genç kızla babasına dava açıldı

Benzer haberler

Bakan Varank, Togg'u Bursa'da oto galericilerine götürdü

Bakan Varank, Togg'u Bursa'da oto galericilerine götürdü

Sağlık Bakanı Koca, Defne Devlet Hastanesini ziyaret etti

Bursa Hayvanat Bahçesi, Madagaskarlı 48 lemurun yaşam alanı oldu

Togg, Bursa'da otomotiv lisesi öğrencilerine tanıtıldı

Togg, Bursa'da otomotiv lisesi öğrencilerine tanıtıldı
TCG Nusret Müze Gemisi, Zonguldak'ta ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, Zonguldak'ta ziyarete açıldı
İzmirli Ayşe nine 100. yaşını sağlık ekipleriyle kutladı

İzmirli Ayşe nine 100. yaşını sağlık ekipleriyle kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet