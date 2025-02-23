Rusya: ABD ile gelecek hafta sonu ikili ilişkilerdeki sorunları görüşeceğiz
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile gelecek hafta sonu ikili ilişkilerdeki sorunlara dair görüşmeler yapacaklarını bildirdi.
Moskova
Ryabkov, Rus haber ajansı TASS'a, Rusya ile ABD arasında yeniden istişarelerin yapılacağını belirtti.
Amerikan tarafıyla temaslara açık olduklarını dile getiren Ryabkov, şunları kaydetti:
"ABD ile sorunları ele almaya hazırız. Gelecek hafta sonu yapılması planlanan görüşmede gerçek ilerleme bekliyoruz. Görüşme Dışişleri Bakanlıklarının departman müdürleri düzeyinde yapılacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.