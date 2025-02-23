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Dünya

Rusya: ABD ile gelecek hafta sonu ikili ilişkilerdeki sorunları görüşeceğiz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile gelecek hafta sonu ikili ilişkilerdeki sorunlara dair görüşmeler yapacaklarını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 23.02.2025 - Güncelleme : 23.02.2025
Rusya: ABD ile gelecek hafta sonu ikili ilişkilerdeki sorunları görüşeceğiz

Moskova

Ryabkov, Rus haber ajansı TASS'a, Rusya ile ABD arasında yeniden istişarelerin yapılacağını belirtti.

Amerikan tarafıyla temaslara açık olduklarını dile getiren Ryabkov, şunları kaydetti:

"ABD ile sorunları ele almaya hazırız. Gelecek hafta sonu yapılması planlanan görüşmede gerçek ilerleme bekliyoruz. Görüşme Dışişleri Bakanlıklarının departman müdürleri düzeyinde yapılacak."

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