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Dünya

Putin: Ukrayna ile şimdi müzakere yaparsak meşru olmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya ile müzakereleri yasakladığını belirterek, "Şimdi müzakerelere başlarsak bu meşru olmayacak." dedi.

Emre Gürkan Abay  | 28.01.2025 - Güncelleme : 28.01.2025
Putin: Ukrayna ile şimdi müzakere yaparsak meşru olmayacak

Moskova

Putin, Ukrayna’daki durumla ilgili Rus devlet kanalı Rossiya-24’e açıklamalarda bulundu.

Ukrayna tarafıyla "özel askeri operasyon" başladıktan hemen sonra müzakerelere başladıklarını anımsatan Putin, "Başlangıçta, Ukrayna yönetimine, Donetsk ve Luhansk'taki insanların Ukrayna'nın bir parçası olmak istemediklerini, burayı terk etmeleri halinde her şeyin orada sonlanacağını söyledik." diye konuştu.

Ukrayna’nın söz konusu bölgeleri terk etmesi halinde çatışmaların yaşanmayacağını belirten Putin, "Kiev savaşa gitmeye karar verdi." dedi.

Putin, Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul'da 2022’de yürütülen müzakerelerde taslak bir anlaşma üzerinde uzlaşı sağlandığını ifade ederek, "Bu evrak bazı tartışmalı unsurlar içerse de ben yine de bu evrakın yürürlüğe konmasını kabul etmiştim. 15 Nisan akşamı veya 16 Nisan sabahı Ukrayna tarafına bu evrakı imzalamayı kabul ettiğimizi ilettik." şeklinde konuştu.

Rus ordusu Kiev yakınlarına kadar geldiğinde Avrupalı bazı liderlerin kendisiyle konuştuğunu ifade eden Putin, "Ukrayna, başkenti yakınlarında kendisine doğrulan silahlar varken barış anlaşması imzalayamaz denildi. Burada bir aldatmaca olması da mümkündü ancak kan dökülmesini, bir tür savaşı önleme düşüncesine dayanarak, yine de askerleri çekmeyi kabul ettik." dedi.

Olası müzakereler

Ukrayna ile olası müzakereleri de değerlendiren Putin, "Burada bir sorun var. Çünkü Ukrayna’daki rejimin lideri, müzakereleri yasaklayan kararname imzaladı. Şimdi kendisi meşru bir lider olmadığı için de bu kararnameyi iptal edemez. Şimdi müzakerelere başlarsak bu meşru olmayacak." diye konuştu.

Putin, Ukrayna'dan herkesle müzakere yürütebileceklerini ancak Zelenskiy’nin bir belge imzalayamayacağını belirterek, "Eğer bir (müzakere) istek varsa hukuki konular çözülebilir ancak böyle bir arzu görmüyoruz." dedi.

Batılı ülkelerin desteği olmadan savaşın biteceğini anlatan Putin, "Para ve cephane desteği durursa bir ay bile dayanamazlar." ifadesini kullandı.

Putin, olası müzakerelerde elde edilecek sonucun, hem Ukrayna'nın hem de Rusya'nın güvenliğini garanti etmesi gerektiğini kaydetti.

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