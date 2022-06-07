Dolar
16.76
Euro
17.88
Altın
1,847.12
ETH/USDT
1,739.90
BTC/USDT
29,452.00
BIST 100
2,632.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. -VTR
logo
Teknoloji

Mavi Vatan savunmasında kullanılacak SANCAR SİDA denize indirildi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının "Mavi Vatan" savunmasında kullanması için geliştirilen SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) törenle suya indirildi.

Merve Özlem Çakır   | 07.06.2022
Mavi Vatan savunmasında kullanılacak SANCAR SİDA denize indirildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin Mavi Vatan savunmasında etkinliğinin artırılması amacıyla yeni ürünler geliştirmeyi sürdürüyor.

Yonca-Onuk Tersanesi ve Havelsan iş birliğinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirilen Sancar SİDA, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katıldığı törenle suya indirildi.

İstanbul-Tuzla'daki Yonca-Onuk Tersanesi'nde gerçekleştirilen törende, Demir'e, Sancar SİDA'nın özellikleri ve kabiliyetleri hakkında bilgi verildi.

Demir, burada yaptığı konuşmada, silahlı insansız hava araçlarında edinilen tecrübe ve başarıyı deniz araçlarında da göstererek bu alanda da dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmayı hedeflediklerini belirterek, "SİDA'lar konusunda çok sayıda çalışmamız var. SANCAR SİDA da bunlardan birisi. SİDA'ların entegre bir operasyon ortamında çalışmaları bizim için geleceğin harekat ortamına hazırlık açsından çok önemli. Bu adımı atmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Keşif ve gözetleme, su üstü harbi, mayına karşı tedbir görevlerinin insansız olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilen Sancar SİDA, insan hayatı için riskli görevlerde insansız kullanım konsepti ile bu riski en aza indirecek, üzerindeki faydalı yüklerle birçok görevin daha maliyet etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak.

Açıklamada, Sancar SİDA'nın özellikleri şöyle sıralandı:

" - 12,7 metre boyunda,

- Deplasmanı 9 ton,

- Azami 40 knot sürate ve asgari 400 NM seyir siyasına sahip,

- 4 deniz durumunda dahi seyir icra edebilecek,

- 40 saat seyir yapabilecek,

- 12,7 mm STAMP-2 Stabilize Silah Sistemi,

- 2x2 UMTAS / L-UMTAS entegrasyonu

- MİLMAST Teleskopik Direk (Seyir radarı, kamera, çarpışma önleyici sistemler)

- Modüler yapıda olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tarım ve Orman Bakanlığı kurban kesimi ve hareketliliklerinde uyulması gereken kuralları belirledi
Altun: Terörle mücadelede net pozisyon almamış ülkelerin kabulü NATO'nun geleceği için de tehdittir
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Soylu: Bir metre önünü göremeyen küresel kulüplerle ve büyük ülkelerle karşı karşıyayız
Antalya'da bir lisede Kur'an-ı Kerim'e tekme atılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Benzer haberler

Mavi Vatan savunmasında kullanılacak SANCAR SİDA denize indirildi

Mavi Vatan savunmasında kullanılacak SANCAR SİDA denize indirildi

Türkiye'nin çelik kanatlarının yetenekleri artıyor

9 ülkeye 'savunma sanayii müşaviri' atanacak