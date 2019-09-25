Euro
6.25
Dolar
5.69
BIST 100
102,465.50
Altın
1,528.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Atmaca füzesinden tam isabet

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın yapılan son test atışında hedef başarıyla vuruldu.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 25.09.2019
Atmaca füzesinden tam isabet

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu kaydedildi. 

Bu füzelerin Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildiği ifade edilen açıklamada, "Atmaca"ların MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığın artırılacağı vurgulandı.

Açıklamada, Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump İran kuşatmasını uzun vadeye yayıyor
Suudi Arabistan 'ulusal yalnızlığı'nı keşfetti
Brexit krizine yargı da katıldı
Altının yönünü 'ticaret savaşları' belirleyecek
Nijerya 'İgbo Yahudileri' ve hedefleri

Benzer haberler

Atmaca füzesinden tam isabet

Atmaca füzesinden tam isabet

Savunma Sanayii Başkanlığı TEKNOFEST'te gençleri unutmadı