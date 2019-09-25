Tuzla TEM Otoyolu'nda köprü çalışması nedeniyle şerit daraltılacak
TEM Otoyolu'nda yapılacak köprü imalatı nedeniyle yarından itibaren Orhanlı-Şekerpınar gişeleri arasında yolun her iki istikamette 1 şerit daraltılacağı bildirildi.
İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kurtköy Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı Arası TEM Güney Kuzey Yan Yol Düzenleme İnşaatı kapsamında, köprü imalatına başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bu nedenle 26 Eylül'den itibaren TEM Otoyolu'nun 29. kilometresinde Orhanlı-Şekerpınar gişeleri arasında (Mehmetçik Vakfından sonra) şerit daraltması yapılacak. İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul istikametlerinde sol hız şeritleri 75 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Emniyet bandı kullanılarak trafik akışı yine üç şeritten sağlanacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine, yönlendirici yol çizgilerine uymaları gerekiyor."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.