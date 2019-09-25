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Tuzla TEM Otoyolu'nda köprü çalışması nedeniyle şerit daraltılacak

TEM Otoyolu'nda yapılacak köprü imalatı nedeniyle yarından itibaren Orhanlı-Şekerpınar gişeleri arasında yolun her iki istikamette 1 şerit daraltılacağı bildirildi.

Halis Akyıldız   | 25.09.2019
Tuzla TEM Otoyolu'nda köprü çalışması nedeniyle şerit daraltılacak

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kurtköy Kavşağı-Şekerpınar Kavşağı Arası TEM Güney Kuzey Yan Yol Düzenleme İnşaatı kapsamında, köprü imalatına başlayacağı belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle 26 Eylül'den itibaren TEM Otoyolu'nun 29. kilometresinde Orhanlı-Şekerpınar gişeleri arasında (Mehmetçik Vakfından sonra) şerit daraltması yapılacak. İstanbul-Ankara ve Ankara-İstanbul istikametlerinde sol hız şeritleri 75 gün süreyle trafiğe kapatılacak. Emniyet bandı kullanılarak trafik akışı yine üç şeritten sağlanacak. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine, yönlendirici yol çizgilerine uymaları gerekiyor."

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