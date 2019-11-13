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Bilim Teknoloji

Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş

Atak Faz-2 versiyonu, lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatıldı. Faz-2 helikopterlerinin 2020 ortasından itibaren güvenlik güçlerine teslim edilmesi hedefleniyor.

Göksel Yıldırım   | 13.11.2019
Güçlenen Atak helikopterinden ilk uçuş Fotoğraf: Göksel Yıldırım / AA

Ankara

Atak Faz-2 helikopterinin ilk uçuşu Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde başarıyla gerçekleştirildi.

                    

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Demir, "Atak'ın lazer ikaz alıcı ve diğer elektronik harp sistemleriyle donatılmış Faz-2 versiyonu ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yerlilik oranı daha da artan Atak Faz-2 helikopterlerini, yapılacak detay testlerden sonra 2020 ortasından itibaren teslim etmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen T129 Atak Projesi kapsamında bugüne kadar TUSAŞ tarafından üretilen 53 Atak helikopterinin güvenlik güçlerine teslimatı yapıldı. Atak Faz-2 konfigürasyonundan ise ilk aşamada 21 helikopter teslimatı gerçekleştirilecek.



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