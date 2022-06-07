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Teknoloji

Milli İHA Anka'ya yeni yerli mühimmat

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen insansız hava aracı (İHA) Anka'nın silahlarına bir yerli mühimmat daha ekleniyor.

Göksel Yıldırım   | 07.06.2022
Milli İHA Anka'ya yeni yerli mühimmat

İzmir

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında üretim ve geliştirme çalışmaları sürdürülen hava platformları ve maketlerini sergiledi. TUSAŞ'ın bir süredir üzerinde çalıştığı süpersonik insansız hava aracı da ilk kez EFES-2022'de vitrine çıktı.

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, AA muhabirine, bugüne kadar envantere 36 Anka teslim ettiklerini ve 120 bin saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdiklerini söyledi.

İki Anka'nın kabulüyle Tunus ihracatını tamamlayacaklarını belirten Yıldız, Kazakistan'ın Anka'larını da 20 Haziran'da göndereceklerini bildirdi. Yıldız, "Malezya'daki ihale süreci devam ediyor. Kararın açıklanması 1,5 yılı aştı. 12 yarışmacı arasında son 2'ye kaldık. Daha avantajlı olduğumuzu düşünüyoruz. Ağustos ayında Anka'nın açıklanacağını umut ediyoruz." dedi.

Anka'nın 1700 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip olduğunu dile getiren Yıldız, aracın otomatik uçtuğunu, iniş takımlarının katlandığını, buzdan ve yıldırımdan korunma sistemleri bulunduğunu, kamera, SAR radarı, sinyal istihbaratı gibi ekipmanlarla görev yaptığını kaydetti.

Yıldız, son olarak SAR radarıyla Anka ve Aksungur'un denizdeki serseri mayınları tespit edebildiğini ortaya koyduklarına dikkati çekerek, denizaltı savunmasında kullanılan ve sonoboy adı verilen mikrofonları yakın zamanda İHA'lardan bırakma ve dinleme yapma görevlerini yerine getireceklerini anlattı.

Anka'nın yeni silahları Kuzgun ve Şimşek

Anka'nın bugüne kadar mini akıllı mühimmatlar MAM-L ve MAM-C ile görev yaptığına işaret eden Ömer Yıldız, "Yeni bir mühimmatımız daha var. TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Kuzgun diğerlerinden daha ağır, 100 kilogram kadar. 60 ila 90 kilogram kadar bir harp başlığı taşıyabiliyor. Katı yakıtlı itkisi var, jet motorlu itkisiyle beraber çok daha uzun mesafelere gidebilen bir mühimmat. Bu ay içinde entegrasyonunu tamamlamış olacağız." dedi.

EFES-2022'de Anka'yı hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve birliklerin eğitilmesinde kullanılan hedef uçaklarla sergilediklerini vurgulayan Yıldız, bunlardan Şimşek'in kendisini bir uçak olarak tanıtabildiğini söyledi. Yıldız, MAM-L'de kullanılan harp başlığını Şimşek'e entegre ettiklerini ve yakın zamanda kamikaze olarak da görev yapabileceğini bildirdi.

Ayrıca ilk etapta 0,9 mach hızda uçan bir başka sahte hedef uçağa sahip olacakları bilgisini veren Yıldız, şunları kaydetti:

"Birkaç motor problemini çözersek süpersonik hıza çıkmayı da yıl sonu itibarıyla hedefliyoruz. Uçaklar yanında füzeler de saldırı yapıyor. Süpersonik hıza çıkmaktaki amacımız süpersonik hızda uçabilen bir füzeyi taklit etmek. Süpersonik uçuşun kompleksitesini deneyimlemek ve buna uygun uçuş kontrol algoritmalarını geliştirmek istiyoruz."

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