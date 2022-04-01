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Teknoloji

İnsansı robot Asimo son gösterisini yaptı

Japon otomobil üreticisi Honda Motor'un ürettiği insansı robot Asimo, son gösterisini gerçekleştirdi. Asimo projesini sonlandıran Honda, avatar robotlar geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 01.04.2022
İnsansı robot Asimo son gösterisini yaptı

Tokyo

Asimo, Honda'nın Tokyo'daki merkezinde yaptığı gösteride, dans ve futbol dahil kabiliyetlerini sergiledi.

Beş parmağıyla işaret dili kullanan, kağıt bardağa kahve servis edebilen Asimo, alkış topladı.

Çocuk boyutlarındaki robota, son gösterisinde veda etmek isteyen izleyiciler, şovu kayda aldı.

Böylelikle, ilk modeli 2000'de tanıtılan Asimo'nun, izleyicilerin gözyaşları arasında 20 yıldır süren gösteri kariyeri sona erdi.

Robot, zıplama ve koşma dahil "insan hareketlerine" en yakın elektronik cihazlardan biri olarak tanınıyor. Honda, şimdiye kadar robotun 7 modelini geliştirmişti.

Kamu yayıncısı NHK, Japon üreticinin Asimo projesini sonlandırdığını duyurdu.

Yeni dönemde Honda, uzaktan kontrol edilen "avatar robotlar" geliştirmeye odaklanmayı hedefliyor.

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