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Ekonomi

Toyota 2024'te 10,3 milyon araç imalatı hedefliyor

Toyota Motor, 2024 yılında küresel çapta 10,3 milyon araç üretmeyi hedeflediğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 17.01.2024 - Güncelleme : 17.01.2024
Toyota 2024'te 10,3 milyon araç imalatı hedefliyor

Tokyo

Japon üretici firma, parça tedarikçilerine gönderdiği bildiride, yeni yıl üretim hedefi ve detaylarını duyurdu.

Buna göre Toyota 2024 yılında küresel düzeyde toplamda 10,3 milyon araç üretmeyi etmeyi hedefliyor.

Hedefin yakalanması halinde bu şimdiye kadar Toyota'nın küresel çapta yıllık en fazla araç üretimi olacak.

Bildiride, çip tedarik sorununun hafifleyeceği ve hibrit araçlara talebin artmasının bu hedefe katkı sağlayacağı vurgulandı.

Üretim hedefinin Toyota ile lüks Lexus markasına ait modelleri kapsadığı, küçük araç üreticisi Daihatsu modellerini kapsamadığı bildirildi.

Ocak-Kasım 2023'te 9,23 milyon araç üreten Toyota'nın tüm 2023 yılı üretiminin yakında duyurulması bekleniyor.

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