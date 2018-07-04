Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Galatasaray'ın Japon futbolcusu Nagatomo'nun Türkiye ile Japonya arasında 'iyi niyet elçisi’ gibi olduğunu söyledi.

ANKARA - AHMET FURKAN MERCAN

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Inter'den Galatasaray'a transfer olan Japon sol bek Yuto Nagatomo hakkında “Türkiye ile Japonya arasında ‘iyi niyet elçisi’ gibi.” değerlendirmesinde bulundu.

Miyajima, büyükelçilik konutunda "3 Temmuz Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (Jieitai) Günü" dolayısıyla resepsiyon verdi.

Resepsiyonda AA muhabirine konuşan Miyajima, Nagatomo'nun iki ülke arasında “iyi niyet elçisi” gibi davrandığını, bunun kendisine cesaret verdiğini belirterek "Nagatomo sayesinde Türk insanını kendimize yakın görüyoruz." dedi.

Japon futbolcunun iki toplumun ilişkilerinin gelişmesi için çalıştığını belirten kaydeden Miyajima, "Nagatomo’nun Türkiye ve Japonya için canla başla çalıştığını bilmenizi isterim." dedi.

Rusya'da düzenlenen FIFA 2018 Dünya Kupası'nda Japonya'yı destekleyen Türklerin olduğunu duymaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Büyükelçi Miyajima, bunun sebebinin Nagatomo olduğunu ifade etti.

Miyajima şöyle devam etti:

"Nagatomo, Galatasaray'da oynamaya başladı ve Türkiye ile Japonya arasında 'iyi niyet elçisi' gibi oldu. Bu gerçekten de kendim adına cesaret verici bir durum. Nagatomo, Twitter’daki 1 milyon takipçisine Türk insanının kendisine sıcakkanlı davrandığını ve hamsinin lezzetli olduğunu duyurmuş. Nagatomo sayesinde Türk insanını kendimize daha yakın görüyoruz. Bu haberin ‘iyi haber’ olduğunu düşünüyorum.

Muhakkak Türkiye’de Galatasaraylılar ve Galatasaraylı olmayanlar var ancak, Nagatomo’nun Türkiye ve Japonya için canla başla çalıştığını bilmenizi isterim. Dünya Kupası’nda da Türk insanının Japon takımını desteklemeleri Nagatomo’nun sayesindedir ve bu durumdan çok mutluyum. Bundan sonra da Türkiye’ deki büyükelçi olarak tüm varlığımla çalışacağım."

Miyajima, Ankara'ya tayin edilmesinin üzerinden 10 ay geçtiğini, bundan sonraki süreçte Türkiye'nin farklı bölgelerini gezmek istediğini sözlerine ekledi.





