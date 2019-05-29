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Huawei ABD'ye dava açtı

Huawei, tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesi istemi ile 28 Mayıs'ta Texas mahkemesinde dava açtı.

Eda Fatma Topçu   | 29.05.2019
Huawei ABD'ye dava açtı

İstanbul

Huawei, tahdit beyannamesinin anayasaya aykırı ilan edilmesi istemi ile 28 Mayıs'ta Texas mahkemesinde dava açtı.

Huawei'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'li milletvekilleri geçen yaz Huawei'i hedef alan bir yargısız infaz yasası çıkardı. 2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, belirli Huawei ekipmanlarına geniş bir yasak koyuyor; 'Federal kurumlar bunları tedarik edemez, federal müteahhitler kullanamaz ve federal kredi ve hibe alıcıları, Huawei ekipmanlarını satın almak için devlet fonlarını kullanamaz.'

Savunma sekreteri, makul bir şekilde inanıyorsa, Çin hükümetine ait olmaları, kontrol edilmeleri veya başka bir şekilde bağlı olmaları durumunda bu yargısız infaz diğer şirketler için de geçerli oluyor. Ancak bu ceza, doğrudan ve kalıcı olarak, temyiz veya itiraz hakkı olmadan yalnızca Huawei'e uygulanıyor."

Huawei açıklamasında, mahkemeden, tahdit beyannamesini anayasaya aykırı ilan etmesini isteyen bir dava açtığını, dün itibarıyla dava dilekçesinin Texas mahkemelerine sunulduğunu bildirdi.

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