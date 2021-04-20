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Dünya

ABD’nin yeniden Afganistan’a asker gönderme planı yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Amerikan birliklerinin çekilmesinden sonra ABD’nin Afganistan’a yeniden terörle mücadele birliklerini gönderme durumunun söz konusu olmadığını söyledi.

Kasım İleri   | 20.04.2021
ABD’nin yeniden Afganistan’a asker gönderme planı yok

Washington

Günlük basın toplantısında, ABD’nin çekilmesinden sonra Afganistan’da durum kötüleşirse bölgeye terörle mücadele birliklerinin sevk edilmesinin olası olup olmadığı sorusuna Kirby, “Kabil hükümetiyle terörle mücadele güçlerinin yeniden Afganistan'a sevk edilmesi ihtimaline ilişkin herhangi bir görüşmemiz yok. Afganistan’dan ortaya çıkabilecek tehditlere karşı bölgede yeterli terörle mücadele kabiliyeti bulunduracağız.” yanıtını verdi.

Afganistan’a yeniden asker gönderme planlarının olmadığının altını çizen Kirby, “Dünya çapında güçlü bir terörle mücadele kabiliyetimiz var. Dünyada vurmak durumunda kaldığımızda vuramayacağımız yer yok.” diye konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Mayıs’tan başlamak üzere ABD’nin Afganistan’daki tüm kuvvetlerinin 11 Eylül 2021’e kadar çekileceğini duyurmuştu.

ABD Senatosu, Biden’ın bu kararını değerlendirmek üzere yarın Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Genelkrumay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines ve CIA Direktör Yardımcısı David Cohen’in katılacağı kapalı bir toplantı düzenleyecek.

Rusya’ın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağa da değinen Kirby, "Genel olarak yığınak trendinin arttığını görüyoruz. Bu da bizim için kaygı vericidir." yorumunda bulundu.

Kirby, Moskova’nın Ukrayna sınırındaki yığınak konusunda niyetini açık etmesi gerektiğini ifade ederken, Rus ordusunun bu yığınağın Kırım’ın ilhak edildiği 2014’teki yığınaktan daha büyük bir boyuta ulaştığını kaydetti.

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