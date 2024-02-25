Honor, Pad 9'u satışa çıkardı
Honor, Pad segmentinin son üyesi Honor Pad 9'u tanıttı.
İstanbul
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 12.1 inç 2.5K Honor FullView ekran ve 120Hz yenileme hızıyla piyasaya sürülen model, Honor Histen ses teknolojisine sahip sekiz hoparlörlü ses sistemiyle yenilikler sunuyor.
2560x1600 piksel çözünürlüğe sahip model, 1.07 milyar renk desteği veriyor.
Model, göz yorgunluğunu azaltan ve insan gözü için optimal konfor sağlayan "dinamik karartma" gibi özellikleri içeriyor.
Melatonin salgılanmasını teşvik ederek kullanıcıların uyku kalitesini artıran model, "Sirkadiyen Gece Ekranı" teknolojisini kullanıcılarıyla buluşturuyor.
Model, ikisi altta olmak üzere toplam sekiz hoparlör eşliğinde birden fazla yönden etkileyici ses sağlıyor. Güçlendirilmiş ses seviyeleri sayesinde derin bir bas teknolojisine sahip olan model, tam aralıklı stereo efekt teknolojisiyle ister evde ister hareket halinde, kullanıcısına dengeli bir sesle eşlik ediyor.
Model, performansını daha da artırmak için 8GB belleğe ve 57 bin resim, 23 bin şarkı veya 226 HD videoyu yerel olarak tutabilen 256GB'lık bir depolamayla kullanıcılarıyla buluşuyor.
Flash belleğin bir kısmını RAM olarak kullanan yenilikçi Honor RAM Turbo (8GB+8GB) özelliğiyle 8GB RAM etkin bir şekilde 16GB'a genişletilebilen model, kullanıcılara multimedya koleksiyonları için daha da fazla depolama alanı sağlıyor.
11 saate kadar video akışı
8300mAh pille donatılan model, kullanıcılarına uzun süre eşlik ediyor. Model, tek bir şarj kapasitesiyle 11 saate kadar video akışı, 11 saate kadar sosyal medyada gezinme veya 15 saate kadar müzik akışı sağlayarak sürekli hareket halinde olan kullanıcılar için çözüm sunuyor.
Kullanıcılara tabletle birlikte sunulan 35W Kablolu Honor SuperCharge teknolojisi sayesinde kısa sürede kullanıma hazır olan model, hareket halindeyken kesintisiz bir müzik ve video akışı deneyimini kullanıcılarıyla buluşturuyor.
Hafif alüminyum alaşımdan üretilen model, sadece 555 gram ağırlığında ve 6.96 milimetre kalınlığıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Android 13 tabanlı en yeni MagicOS 7.2'yi çalıştıran model, kullanıcılara Honor Connect, Honor Notes ve Çoklu ekran işbirliği dahil olmak üzere çok çeşitli kişiselleştirilmiş akıllı özelliklere erişim sunuyor.
Model, uzay grisi rengiyle Teknosa mağazaları ve online kanalda 13 bin 499 liradan satışa sunuldu.
Honor yapay zeka stratejilerini MWC 2024'te tanıttı
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor, yapay zeka teknolojisine ilişkin gerçekleştirdiği işbirlikleri ve teknolojik iletişim stratejisinin lansmanını yaptı.
Şirket, Honor Magic6 Pro'nun küresel lansmanın yanı sıra insan merkezli deneyimleri güçlendirmek için platform düzeyinde yapay zekayla donatılmış en yeni AIPC'si Honor MagicBook Pro 16'yı da duyurdu.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Honor Device Co. Ltd. Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, şirket olarak, yapay zeka çağında tüketicilerin arzularını ve sorunlu noktalarını ele almak için açık ve sorunsuz bir deneyim sunan insan merkezli yenilikler sunduklarını belirtti.
İnsan-cihaz etkileşiminde sınırları aşarken, yapay zeka yetenekleriyle kullanıcı deneyiminde devrim yarattıklarını ifade eden Zhao, "Honor olarak akıllı telefonların ve yapay zeka bilgisayarının küresel lansmanını duyurmaktan son derece mutluluk duyuyoruz." açıklamasında bulundu.
Honor Magic Serisi'nin en son üyesi Honor Magic6 Pro
Açıklamada verilen bilgiye göre, Honor Magic Serisi amiral gemisi segmentinin en son üyesi olan Honor Magic6 Pro, fotoğrafçılık, ekran, performans ve yapay zeka destekli kullanıcı deneyimlerinde gelişmeler sunuyor.
Honor Magic6 Pro, kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş, sezgisel bir deneyim sunuyor. Ekranın üst kısmındaki bildirim başlığına basit bir dokunuşla, Magic Capsule ek bilgiler ve ilgili seçenekler sunmak için genişliyor, kullanıcılara temel kaynaklara anında erişim sağlıyor ve maksimum üretkenlik için birden fazla uygulama arasında gezinme ihtiyacını ortadan kaldırıyor.
Şirket, önceki nesle göre 28 kat daha büyük bir veritabanıyla eğitilmiş yapay zeka modeliyle desteklenen yeni ve geliştirilmiş Honor Falcon Kamera Sistemi'ni, Honor Magic6 Pro'da sundu.
Honor Magic6 Pro, ekran düşme direncindeki iyileştirmelerle öne çıkıyor.
Yeni nesil elektrikli araç (EV) endüstrisinden ilham alan şirket, enerji verimliliğini artırmaya yönelik bir batarya yönetim yonga seti olan Honor E1'le tamamen yeni Honor İkinci Nesil Silikon-Karbon Batarya'yı Honor Magic6 Pro'ya getiriyor.
Şirket, işletim sistemleri arasındaki işbirliğini güçlendirme gücüne sahip yapay zeka destekli dizüstü bilgisayarı Honor MagicBook Pro 16'yı da kullanıcılarıyla buluşturdu.
Honor MagicBook 16 Pro, MagicRing ile Honorakıllı telefonları, PC'leri ve tabletleri arasında bildirim paylaşmayı ve senkronize etmeyi zahmetsiz hale getirerek kullanıcılarına erişilebilirlik sağlıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.