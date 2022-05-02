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Ekonomi

Çin'de akıllı telefon satışları ilk çeyrekte yüzde 14,1 azaldı

Çin'de akıllı telefon satışları 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 14,1 geriledi.

Emre Aytekin   | 02.05.2022
Çin'de akıllı telefon satışları ilk çeyrekte yüzde 14,1 azaldı

Beijing

Piyasa araştırma şirketi International Data Corporation'ın (IDC) verilerine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan dönemde 74,2 milyon telefon satıldı.

Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 azaldı.

IDC, düşüşün sebebinin Kovid-19 salgınları nedeniyle iç talebin zayıflaması ve güncellenmiş ürünlerin piyasaya sürülmemesi olduğunu belirtti. Eğilimin sürmesi halinde bu yıl ülkede 300 milyondan az telefon satılacağı öngörülüyor.

İlk çeyrek satışlarında Çinli üreticiler başı çekti. Merkezi Çin'in Guangcou şehrinde bulunan BBK Electronics bünyesindeki Oppo 13,7 milyon satışla birinci, Huawei'in bünyesindeyken satılan, merkezi Şıncın'da bulunan Honor 13,5 milyon satışla ikinci sırada yer aldı. BBK Elektronics bünyesindeki diğer şirket Vivo da 13,3 milyon satışla onları izledi.

2021'in son çeyreğinde en fazla satış yapan ABD'li Apple, bu yılın ilk çeyreğinde 12,4 milyon satışla dördüncü sırada yer alırken, Çinli üretici Xiaomi 11 milyon satışla beşinci oldu.

Oppo yüzde 18,5, Honor yüzde 18,2, Vivo yüzde 17,9, Apple yüzde 16,7, Xiaomi yüzde 14,9 ve diğer üreticiler yüzde 13,7 pazar payına sahip oldu.

Öte yandan akıllı telefon satışlarının ilk çeyrekte dünya genelinde yüzde 8,9 azaldığı bildirildi.

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