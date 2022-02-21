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Teknoloji

HAVELSAN ile SOFTTECH'ten "dijital dönüşüm" iş birliği

İş birliği kapsamında dijital dönüşüm, veri analitiği ve iş zekası alanlarında ortak çözümler geliştirilecek.

Göksel Yıldırım   | 21.02.2022
HAVELSAN ile SOFTTECH'ten "dijital dönüşüm" iş birliği

Ankara

HAVELSAN ile SOFTTECH arasında, başta dijital dönüşüm olmak üzere farklı alanlarda çalışmak üzere iş birliği anlaşması imzalandı.

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, İş Kuleleri'nde gerçekleştirilen imza törenine, HAVELSAN adına Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekci ile Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı Ali Mantar, SOFTTECH adına Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Gökmenler ve Genel Müdür Murat Ertem ile her iki şirketin yöneticileri katıldı.

HAVELSAN ile SOFTTECH arasında yapılan iş birliği kapsamında dijital dönüşüm, veri analitiği ve iş zekası alanlarında ortak çözümler geliştirilecek.

Bu çözümler, yeni nesil iş yönetim sistemi HAVELSAN KOVAN ürün ailesinde ve HAVELSAN’ın kamu kurumları için yürüttüğü büyük ölçekli açık kaynak dönüşüm projelerinde konumlandırılacak.

İş birliği boyunca yapılacak teknoloji geliştirme çalışmalarında HAVELSAN’ın uygulama geliştirme, sistem ve yazılım tasarımı, kurumsal mimari ve açık kaynak dönüşüm yetkinlikleri ile SOFTTECH’in kurumsal uygulamalar, ürünleşme, dijital dönüşüm, iş zekası ve veri analitiği yetkinlikleri ön plana çıkacak.

Yapılacak çalışmalarla yerel ve küresel ölçekte, veri analitiği ve iş zekası alanında güncel teknolojiler ile geliştirilen rekabetçi çözümler ortaya konulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mantar, hem askeri hem de sivil sektöre yönelik önemli bir tecrübesi olan şirketin kurumsal kaynak yönetimi yazılımı ve açık kaynak yazılımlar alanındaki birikimlerinin önemine vurgu yaptı.

Mantar, "40 yıllık deneyimimizle bugüne kadar birçok dijital dönüşüm başarısına imza attık. Yakın dönemde geliştirdiğimiz kritik yazılımlarla da kurumlarımızın yerli ve güvenli sistemlere geçiş yapmasını sağladık. HAVELSAN KOVAN da o projelerden biri olacak. Hem kurumsal kaynak yönetimi alanında hem de açık kaynak yazılımlardaki deneyimimizi SOFTTECH'in iş zekası ve veri analitiği alanındaki tecrübeleriyle birleştirerek güzel bir iş birliği sağlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

SOFTTECH Genel Müdürü Ertem de ABD ve Çin'deki iştirakleri aracılığıyla dünyadaki gelişmeleri her zaman yerinde ve yakından takip ederek Türkiye’deki yazılımcı güçleriyle birleştirdiklerinin belirtti.

Ertem, şunları kaydetti:

"İnovasyon odağımız, finans yazılımı alanındaki deneyimimizi farklı alanlarda da etkili şekilde büyütmemizi sağlıyor. HAVELSAN ile yaptığımız iş birliğimiz kapsamında ileri teknoloji kullanarak geliştirdiğimiz yeni nesil yazılım geliştirme platformumuz, yapay zeka tabanlı uygulamalarımız, veri analitiği alanlarındaki çalışmalarımız HAVELSAN'ın deneyimi ile birleşecek. İş birliğinin aynı zamanda ülkemizin teknoloji üreten bir ülke olma hedefine katkı sağlayacağına inanıyoruz."

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