DOSYA: Teknokrasi ve Teknofaşizm Yapay zeka, büyük veri, algoritmalar ve dijital gözetim teknolojilerindeki hızlı gelişim, dünyada yönetim anlayışına ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Uzmanlar ve teknoloji uzmanlarının karar alma süreçlerinde daha etkin rol üstlendiği “teknokrasi” yaklaşımı, verimlilik ve rasyonellik vaat ederken; teknolojinin denetim, yönlendirme ve toplumsal kontrol aracı haline gelmesi ihtimali ise “teknofaşizm” tartışmalarını gündeme taşıyor.

Anadolu Ajansının, "Teknokrasi ve Teknofaşizm" başlıklı 4 bölümlük dosyasında, teknoloji merkezli yönetim anlayışının yükselişi, yapay zekanın devlet politikalarındaki etkisi, dijital gözetim uygulamaları ve geleceğin toplum düzenine ilişkin olası senaryolar ele alındı.

Shire'dan Silikon Vadisi'ne, Palantir şirketinin kurumsal tercihleri Sauron'u aratmıyor

İngiliz yazar J.R.R. Tolkien'in "Yüzüklerin Efendisi" üçlemesinden esinlenerek adlandırılan "Palantir Technologies" yapay zekada yenilik ve gelişim vadederken son yıllardaki kurumsal tercihleri şirketin, seride kötülüğü temsil eden Sauron karakterinin tarafında olduğunu gösteriyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Teknokrasi ve Teknofaşizm" başlıklı dosya haberinin ilk bölümünde, Palantir şirketinin kurumsal kimliği, geliştirdiği teknolojiler ve kullanım alanları ele alındı.