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D-Smart GO, Tru.Store üzerinden T10X kullanıcılarıyla buluştu

D-Smart GO ile işbirliği yapan Togg, en sevilen filmler, tüm dünyada ses getiren diziler, spor karşılaşmaları, belgeseller, haber, yemek, çocuk, müzik, ulusal kanallar ile D-Smart GO’ya özel kanalları T10X yolcuları için Tru.Store’da kullanıma sundu.

Yunus Türk  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
D-Smart GO, Tru.Store üzerinden T10X kullanıcılarıyla buluştu Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

İstanbul

Togg açıklamasına göre, ​​​​​​​Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg ile Türkiye’nin öncü yayın platformu D-Smart GO güçlerini birleştirdi.

Akıllı yaşam çözümlerini Trumore dijital platformu üzerinden kullanıcılarla buluşturan Togg, konforlu ve keyifli bir yolculuk deneyimi için güçlü iş birliklerine devam ediyor. T10X kullanıcıları, her ay yüzlerce yeni film, dizi, belgesel ve çocuk içeriklerini izleyebilecek ve canlı yayınları 72 saate kadar geri alabilecek.

Trumore uygulaması üzerinden "Akıllı Cihazım" fonksiyonuna T10X’ini ekleyerek cihaz sahipliği onaylanan kullanıcılar, D-Smart GO uygulamasını kişiye özel gelen SMS üzerinden aktif hale getirdikleri tarihten itibaren 12 ay boyunca ücretsiz olarak kullanabilecekler.

Keyifli bir yolculuk deneyiminde güvenlikten ödün vermeyen T10X akıllı cihazında kullanıcılar, D-Smart GO’yu sadece park halindeyken izleyebilecek. Cihazın hareketiyle birlikte ekran kapanacak ve yayın yolcu ekranından devam edecek.

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