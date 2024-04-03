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Teknoloji

Dünya genelinde WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı

ABD'li teknoloji şirketi Meta çatısı altındaki mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

Dilara Zengin Okay  | 03.04.2024 - Güncelleme : 03.04.2024
Dünya genelinde WhatsApp'a erişim sorunu yaşandı

Washington

Downdetector verilerine göre kullanıcılar, WhatsApp'a TSİ 20.47 itibarıyla erişim sorunu yaşadıklarını bildirmeye başladı.

Dünya genelinde binlerce kullanıcının etkilendiği erişim sorunları, Türkiye'de de görüldü.

WhatsApp tarafından X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Şu anda bazı kişilerin sorun yaşadığını biliyoruz, mümkün olan en kısa sürede herkes için işleri yüzde 100'e döndürmek için çalışıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da X'ten yaptığı paylaşımda, "Whatsapp servislerinde global bir hizmet kesintisi olduğu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tarafından raporlanmıştır. Ekiplerimiz süreci takip etmektedir. Vatandaşlarımız yerli ve milli uygulamalarımızla kesintisiz iletişime devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

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