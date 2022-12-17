Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,793.22
ETH/USDT
1,178.90
BTC/USDT
16,708.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı

Çin, uydu teknolojisi testleri ve detaylı yer gözlemleri için tasarladığı "Şiyan" sınıfı yeni yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

Emre Aytekin   | 17.12.2022
Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı

Pekin

Xinhua ajansının haberine göre "Şiyan-21" uydusu, Long March-11 roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 456'ncı başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çince "deney" anlamına gelen uydunun, uzay çevresinin gözlenmesine yönelik yörünge teknolojilerinin test edilmesinde kullanılacağı bildirildi.

İlk kez 2004'te uzaya fırlatılan Şiyan uydularından 25'i halen yörüngede aktif halde bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte yoğun sis etkili oldu
SGK, ilaç raporu sürelerinin uzatıldığını duyurdu
Hablemitoğlu suikastı faillerinden Levent Göktaş Türkiye'ye getirildi
Alanya'da bir evin garajında el yapımı patlayıcı bulundu
PKK'lı teröristlerin katlettiği bebek ve çocuklar anısına Şırnak'taki anaokuluna kütüphane kuruldu

Benzer haberler

Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı

Çin, "Şiyan-21" uydusunu fırlattı

Çin: ABD ihracat kontrollerini kötüye kullanıyor

Japonya'nın güvenlik stratejisini açıklamasının ardından Çin gemileri Pasifik'te seyretti

Çin'deki Sosyal Kredi Sistemi yeniden tartışmaların odağında

Çin'deki Sosyal Kredi Sistemi yeniden tartışmaların odağında
ABD 36 Çinli şirketi kara listeye ekledi

ABD 36 Çinli şirketi kara listeye ekledi
Çin: ABD, çok taraflı ticaret sistemini sabote ediyor

Çin: ABD, çok taraflı ticaret sistemini sabote ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet