Türk savunma sanayisi şirketlerinden CANiK, global pazarlarda elde ettiği başarıyı yenilikçi ürünleriyle Türkiye pazarına taşımaya devam ediyor.

CANiK, PRIME RADIAN tabancasını satışa sundu Türk savunma sanayisi şirketlerinden CANiK, global pazarlarda elde ettiği başarıyı yenilikçi ürünleriyle Türkiye pazarına taşımaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABD'nin silah ve silah bileşenleri üreticilerinden Radian'ın geri tepme azaltma ve atış kontrol teknolojileriyle entegre edilen CANiK PRIME RADIAN, METE MC9 PRIME platformunu Radian'ın RAMJET namlu ve AFTERBURNER kompansatör sistemleriyle bir araya getiriyor. Söz konusu fabrika çıkışlı entegrasyonla kullanıcılara kompakt bir yapıda yüksek performans sunulması hedefleniyor.

Silah üzerinde bulunan RAMJET namlu ve AFTERBURNER kompansatör sistemi sayesinde geri tepme önemli ölçüde azaltılırken, namlu şahlanması da minimum seviyeye indiriliyor. Bu donanım, kullanıcıya daha hızlı hedefe dönüş, daha kısa takip süreleri ve daha yüksek isabet oranı sağlıyor.

Radian tarafından geliştirilen arka kabza (Backstrap) ve şarjör hunisi (Magwell) ile silahın ergonomisi artırılarak daha güvenli kavrama ve kontrollü atış deneyimi sunuluyor. Günlük gizli taşıma için uygun boyutlara sahip olan PRIME RADIAN, müsabaka tabancalarının atış karakterini mikro-kompakt bir yapıda barındırıyor.

Birçok aksesuar ve donanımla göreve hazır

CANiK PRIME RADIAN, 90 derece kırılma açısına sahip düz tetiği, geliştirilmiş kabza yapısı ve optik uyumlu sürgüsü ile Radian'ın donanımlarını tek bir platformda buluşturuyor.

Silah üzerinde standart olarak yer alan Night Fision trityum gez-arpacık sistemi, gündüz ve gece koşullarında güvenilir hedef edinimi sağlarken, optik uyumlu yapısı sayesinde platforma farklı kırmızı nokta nişangah sistemleri de entegre edilebiliyor. Ürün, kutu içeriğinde yer alan aksesuarlarla kişiselleştirmeye ve göreve hazır bir çözüm sunuyor.

MKE şubelerinde satışa sunuldu

Mikro-kompakt boyutları, geri tepme kontrolü, isabet kabiliyeti ve ergonomisiyle günlük taşıma sınıfında dikkati çeken CANiK PRIME RADIAN, Ankara ve İstanbul'daki Makine ve Kimya Endüstrisi şubelerinde satışa sunuldu.

Ürünü yakından incelemek ve detaylı bilgi almak isteyen kullanıcılar, İstanbul, Ankara ve Samsun'daki CANiK STORE mağazalarını ziyaret edebilir.